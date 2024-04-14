إخماد حريق شب في عدد من المحلات في شارع ناتاشا سعد في صيدا

شب حريق هائل في عدد من المحلات في شارع ناتاشا سعد في صيدا، من بينهم محل لبيع الطيور والمواد الغذائية لها.
وقد غطت سحب الدخان سماء المنطقة، فيما هرعت سيارات الإطفاء وعملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل أن يتمدّد إلى الأبنيه السكنية المجاورة.
وحضرت الأجهزة الأمنية، وفتحت تحقيقا بالحادث.
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