شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مصرع 29 جراء الصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 29 شخصًا مصرعهم جراء الصواعق الرعدية والعواصف والأمطار الغزيرة المستمرة في مناطق مختلفة من باكستان.

وأوضحت السلطات المحلية أن 17 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في إقليم البنجاب وسط البلاد، عندما ضرب البرق مناطق مختلفة.

فيما لقي 8 أشخاص آخرون مصرعهم بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية في إقليم بلوشيستان جنوب غربي باكستان. انهيار الأسطح والجدران وأضافت السلطات الباكستانية أن العديد من القتلى سقطوا جراء انهيار الأسطح والجدران المتهالكة في إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي، وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية خلال الساعات القادمة.