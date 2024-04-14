شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مصرع 29 جراء الصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي 29 شخصًا مصرعهم جراء الصواعق الرعدية والعواصف والأمطار الغزيرة المستمرة في مناطق مختلفة من باكستان.
وأوضحت السلطات المحلية أن 17 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في إقليم البنجاب وسط البلاد، عندما ضرب البرق مناطق مختلفة.
فيما لقي 8 أشخاص آخرون مصرعهم بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية في إقليم بلوشيستان جنوب غربي باكستان.
وأوضحت السلطات المحلية أن 17 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في إقليم البنجاب وسط البلاد، عندما ضرب البرق مناطق مختلفة.
فيما لقي 8 أشخاص آخرون مصرعهم بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية في إقليم بلوشيستان جنوب غربي باكستان.