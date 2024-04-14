جالانت: إسرائيل شهدت أمس واحدة من أكثر لياليها إثارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل شهدت أمس واحدة من أكثر لياليها إثارة بعد إطلاق مئات الصواريخ تجاهها.

وأشار جالانت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجهز للهجوم من خلال منظومته الدفاعية والتنسيق مع الولايات المتحدة، موضحا أن إسرائيل أسست تحالفا قويا وبتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة والشركاء.

وكشف جالانت أن أكثر من 100 صاروخ باليستي أطلق من إيران تجاه إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن 7 صواريخ باليستية فقط تمكنت من اختراق الأجواء الإسرائيلية من أصل 110 صاروخ باليستي أطلقتهم إيران خلال هجوم أمس، بحسب ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وبدأت إيران ليل أمس السبت هجومها الذي يأتي ضمن عملية الرد على استهداف قنصليتها في دمشق وهو ما أدى إلى مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، وهو الذي توعدت طهران بالرد عليه في أقرب وقت وبشكل حاسم.