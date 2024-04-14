شكرا لقرائتكم خبر عن "كارثة نووية متعمدة".. أوكرانيا تحذر من تخريب روسي بمحطة زابوريجيا والان نبدء بالتفاصيل

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محطة زابوريجيا النووية

الدمام - شريف احمد - حذرت القيادة العسكرية الأوكرانية من احتمال حدوث عملية مفتعلة تخفى المسؤول الحقيقى عنها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الأيام المقبلة.ويُذكر أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا وثالث أكبر محطة في العالم، منذ عام 2022، بعد وقت قصير من شن موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا.وقالت هيئة الأركان العامة في كييف في منشور على فيسبوك، اليوم الأحد، إن العملية التى يخشي من وقوعها ستجعل أوكرانيا تبدو وكأنها مسؤولة عن أي شيء يحدث في المحطة الواقعة جنوبي أوكرانيا.وأوضحت هيئة الأركان، في منشورها، إن "روسيا هي الدولة الإرهابية الوحيدة في العالم التي تحتجز محطة للطاقة النووية كرهينة وتستخدمها لابتزاز أوكرانيا والعالم أجمع".وجاء في المنشور أنه لم يسبق لدول أن جعلت العالم على مقربة من حافة كارثة نووية متعمدة سوى روسيا.وكانت روسيا وأوكرانيا قد تبادلتا الاتهامات بمحاولة إثارة حادث في محطة الطاقة النووية.