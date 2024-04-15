إسرائيل تنفي السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أكد الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة وأنه يرفض شرط الفصائل الفلسطينية الانسحاب الكامل من القطاع، جاء ذلك فيما سلمت الفصائل الفلسطينية ردها للوساطة العربية للتهدئة والذي أكدت خلاله الاستعداد لإجراء صفقة جادة وحقيقية للأسرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه لا يسمح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في رسالة بثها على هواتف الفلسطينيين، أنه «لا صحة للإشاعات التي تقول إننا نسمح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة».

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «لن يسمح بعودة السكان عن طريق شارعي صلاح الدين أو الرشيد»، مضيفاً: «لأجل سلامتكم، لا تقتربوا من القوات الموجودة في المنطقة، شمال قطاع غزة لا يزال منطقة قتال». وفي وقت سابق، أوضح شهود عيان أن عشرات النساء والأطفال النازحين استطاعوا العودة من جنوب القطاع إلى الشمال، دون أن يتعرض لهم الجيش الإسرائيلي عند حاجز «مفترق الشهداء» على طريق شارع الرشيد الساحلي، واستدركوا: «لكنه أطلق النار على مجموعة أخرى من المدنيين على بعد مئات الأمتار من الحاجز. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً قتل 5 فلسطينيين على «طريق الرشيد» أثناء محاولتهم العودة إلى شمال القطاع.

ونقلت وكالة «وفا»، عن مصادر، أن القوات الإسرائيلية المتمركزة قرب شارع الرشيد أطلقت قذائف المدفعية صوب النازحين أثناء محاولتهم العودة إلى مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط 5 منهم، وإصابة 23 على الأقل. ومنذ 7 أكتوبر، شدد الجيش الإسرائيلي الحصار على القطاع، وطلب من سكان غزة مغادرة بعض المناطق ومنعهم من التنقل في القطاع الضيق.

ولجأ أكثر من 1.5 مليون فلسطيني إلى مدينة رفح جنوب القطاع، بحسب الأمم المتحدة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل، أمس، استدعاء كتيبتي احتياط للتحرك إلى «جبهة قطاع غزة».

ولم يكشف تفاصيل بشأن عدد قوات الكتيبتين أو المكان الذي سيتم نشرهما فيه في القطاع.

وفي السياق، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها سلمت ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، إلى الوسطاء في مصر وقطر. وقالت الفصائل في بيان، إنها تؤكد مجدداً على التمسك بمطالبها المتمثلة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بإعادة الإعمار. وأضافت الفصائل الفلسطينية في بيانها: «نؤكّد استعدادنا لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين».

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن «الفصائل الفلسطينية تصر على وقف الأعمال القتالية والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولكن مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية يقفون معاً في رفض هذه المطالب غير المبررة».

وزعم البيان أنه «رغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة لفريق التفاوض من قبل رئيس الوزراء والمجلس الوزاري، إلا أن الفصائل لا تزال ترفض أي اتفاق أو مقترح للتسوية حتى الآن».