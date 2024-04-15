الجيش الأميركي: دمرنا 80 مسيّرة و6 صواريخ أُطلقت من إيران واليمن لضرب إسرائيل في 13 و14 نيسان

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​ أنّ "في 13 نيسان وصباح يوم 14 نيسان الحالي، نجحت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة (CENTCOM)، بدعم من المدمّرات التّابعة للقيادة الأوروبيّة الأميركيّة، في تحديد وتدمير أكثر من 80 مسيّرة هجوميّة أحاديّة الاتجاه (OWA UAV)، وستّة ​صواريخ​ باليستيّة على الأقل مخصّصة لضرب ​إسرائيل​؛ من ​إيران​ و​اليمن​".

وأوضحت في بيان، أنّ "ذلك يشمل تدمير صاروخ باليستي على منصّة إطلاق، بالإضافة إلى طائرات بدون طيّار عدد سبعة، تمّ تدميرها جميعًا على الأرض في المناطق الّتي يسيطر عليها "​الحوثيون​" المدعومون من إيران في اليمن، قبل إطلاقها".

وأكّد القيادة أنّ "استمرار سلوك إيران غير المسبوق الخبيث والمتهوّر، يعرّض الاستقرار الإقليمي وسلامة القوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف للخطر"، مشيرةً إلى أنّ القيادة تحافظ على وضع يسمح لها بدعم الدّفاع الإسرائيلي ضدّ هذه الأعمال الخطيرة الّتي تقوم بها إيران، وستواصل العمل مع جميع شركائها الإقليميّين لتعزيز الأمن الإقليمي".