النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت الضهيرة واللبونة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن 5 غارات شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على الضهيرة واطرافها المرتبطة ببلدة علما الشعب ومنطقة اللبونة جنوبي الناقورة.

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