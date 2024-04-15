وفد من نواب "المعارضة" غادر إلى واشنطن وسيعقد لقاءات تتعلق بملفات سياسية واقتصادية مختلفة

غادر إلى ​واشنطن​ وفد يمثّل نواب قوى المعارضة، ويضمّ ​ميشال معوض​ عن كتلة "تجدد"، ​نديم الجميل​ عن كتلة "نوّاب الكتائب"، ​جورج عقيص​ عن تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، و​مارك ضو​ و​وضاح الصادق​ عن كتلة "تحالف التغيير".

ويعقد الوفد اجتماعات عدّة في البيت الأبيض، وزارة الخارجيّة الأميركيّة، وزارة الخزانة، الكونغرس، مراكز دراسات، صندوق النقد الدولي، ومع مجموعات لبنانيّة أميركيّة، بهدف إيصال وجهة نظر المعارضة في ملفّات عدّة، أهمّها وضع الحرب في ​جنوب لبنان​ وغزة في ظلّ خطر توسعها، ملف ​رئاسة الجمهورية​، وملف ​النزوح السوري​.

كما يعقد الوفد سلسلة لقاءات تتعلّق بالوضع الاقتصادي المالي والإصلاحات المرتبطة به. وسيستهلّ زيارته بلقاء نائب وزير الخارجيّة الأميركيّة للشّؤون السّياسيّة السّابق ديفيد هيل، وحضور دعوة العشاء الّتي يقيمها على شرفهم عضو الكونغرس اللّبناني الأصل ورئيس لجنة الصّداقة النّيابيّة الأميركيّة- اللّبنانيّة دارين لحود.