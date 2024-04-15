تأجيل انتخابات مجلس نقابة الصحافة لعدم اكتمال النصاب

أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية، في بيان انه "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الانتخابية، التي كانت مقررة اليوم الاثنين 15 نيسان 2024، بفئتيها السياسية وغير السياسية، قد أرجأت الانتخابات وفقا لنص المادة 23 من النظام الداخلي للنقابة، الى : الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 22 نيسان 2024 لفئة المطبوعات السياسية، تليها بعد الانتهاء مباشرة جلسة الجمعية العمومية لفئة المطبوعات غير السياسية ووكالات الانباء المحلية، وذلك في دار نقابة الصحافة". وأمل نقيب الصحافة عوني الكعكي "مشاركة الزملاء في انتخابات اعضاء مجلس نقابتهم".

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