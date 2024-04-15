السفير البابوي زار دير ميماس تضامناً مع أهالي البلدة

زار السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا بلدة ديرميماس مع مساعديه وشارك في القداس الالهي، الذي عاونه فيه كاهن الرعية الاب الفرنسيسكاني توفيق بو مرعي، بمشاركة خادم الرعية الارثوذكسية الأب سليم أسعد وخادم الرعية الملكيّة الكاثوليكية الأب جوزيف سليمان، في حضور رئيس البلدية جورج نكد وأعضاء المجلس البلدي وحشد من الاهالي، في وقفة تضامنية مع أبناء ديرميماس وانطلاقًا من حرص البابا فرنسيس على الوقوف إلى جانب الأهالي الصامدين في المناطق الحدودية.

وبعد القداس كان لقاء مع الأهالي في قاعة الكنيسة، حيث شكر رئيس البلدية وابناء البلدة السفير على حضوره في هذا الظروف، ونقلوا اليه هموم المرحلة الراهنة، وطالبوه بالمساعدة من موقعه بدعم صمودهم خلال وبعد الحرب، عبر تنفيذ مشاريع حيوية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وجذب العائلات الى البلدة، اضافة إلى بند طارئ يتعلق بتأمين الحماية الدولية لبضعة ايّام لمزارعي البلدة للوصول إلى ارزاقهم وتنظيفها من الحشائش تمهيداُ لفلاحتها قبل قدوم موسم الحرائق.