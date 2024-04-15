جيش الاحتلال: عملية رفح لا تزال مطروحة على الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيجري غدا الثلاثاء مناورات وسط الجليل والجليل الأعلى ضمن الاستعدادات للتهديدات من مختلف الجبهات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن عملية رفح لا تزال مطروحة على الطاولة ولا يزال يتعين علينا إكمالها بنجاح.

كانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصدر مطلع، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الجيش تقديم خيارات للأهداف في معرض الرد على الهجوم الإيراني.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر، أن إسرائيل تبحث عن خيارات للرد من شأنها إيصال رسالة دون التسبب في وقوع إصابات، موضحة أن

الخيارات تشمل ضربة محتملة على منشأة في طهران أو هجوما إلكترونيا، مشيرة إلى أن الجميع في إسرائيل متفق على الرد على إيران والسؤال هو كيف ومتى.

وتابعت واشنطن بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: "حلفاؤنا لا يريدون أن يكون الرد على إيران مبالغا فيه ونريد التعاون"، موضحا أنه ليس من الضروري أن يتسبب الرد على إيران في سقوط ضحايا لكن من المهم أن نرد".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مجلس الحرب الإسرائيلي متمسك بموقفه بالرد على هجوم إيران.

وأفاد المسؤولون الذين لم تكشف الشبكة الأمريكية عن هويتهم، أن الأعضاء يناقشون توقيت الهجوم ونطاقه في الوقت الحالي.

وأضاف المسؤولون، أن أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية يدرسون أيضًا المزيد من الخيارات الدبلوماسية من أجل زيادة عزل إيران على المسرح العالمي.