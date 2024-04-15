شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي يدعو للحزم تجاه تصرفات اللاجئين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وزير داخلية بلاده إلى التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين، والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين، في أعقاب حالة الغضب الإعلامي التي طالت السوريين.

وقال ميقاتي «مرت على البلد هذا الأسبوع حوادث أمنية كادت أن تتسع تشظياتها لولا جهود الجيش والقوى الأمنية وجدية التحقيقات وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات إلى التعقل والتروي والاحتكام معا إلى الضمير، وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات».

وأضاف «مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساسا مع الإخوة السوريين الموجودين نظاميا والنازحين قسرا».

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها ولا نقبل أن تستباح أجواؤنا، مشيرا إلى أن إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه إلى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب.