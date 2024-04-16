كسر جمجمته بسنجه.. ضبط قاصر تعدى على عامل في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية القبض على قاصر تعدى على عامل باستخدام سلاح أبيض "سنجه"، بحوزته مما تسبب فى إصابته بكسر في الجمجمة، على إثر خلافات جيرة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، من مستشفى بني عبيد العام بوصول "أرف.أ.ا"، 35 عاما، عامل ومقيم بندر بني عبيد مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة "إدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والده ،57 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان اتهم "محمد.ح.ح.م"، 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بذات العنوان بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "سنجة" حوزته واحداث اصابته لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وإرشاده جى ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.