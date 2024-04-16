عبداللهيان اكد لنظيره الصيني رغبة بلاده بالتهدئة

افادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الحكومية بأنّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكدّ لنظيره الصيني وانغ يي خلال مكالمة هاتفية رغبة طهران بـ"التهدئة" بعد قصفها غير المسبوق لإسرائيل.
وكشفت أنّ عبد اللهيان أبلغ وانغ بموقف ايران من الغارة الجوية التي دمّرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وحمّلت طهران مسؤوليتها لإسرائيل.
ونقلت شينخوا عن الوزير الإيراني قوله لنظيرة الصيني إنّ مجلس الأمن الدولي "لم يقدّم الردّ اللازم على هذا الهجوم" وإنّ "لإيران الحقّ في الدفاع عن نفسها ردّاً على انتهاك سيادتها".
وليل السبت-الأحد أطلقت إيران على إسرائيل أكثر من 300 مقذوف شملت طائرات مسيّرة مفخّخة وصواريخ بالستية ومجنّحة، في هجوم غير مسبوق.
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