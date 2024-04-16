الرئيس الإيراني: أصغر عمل ضد إيران سنقابله برد هائل

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، ، إن "عملية الوعد الصادق" تمت بنجاح بهدف معاقبة المعتدي، مشيرا إلى أن أصغر عمل ضد مصالح طهران سيقابل برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد.

وقال رئيسي إن الحرب الدائرة في غزة هي الأهم في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن استمرار الإبادة الجماعية الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة يحتم بذل جهود لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف رئيسي أن "قتل الأطفال والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة التي يرتكبها الصهاينة مستمرة بدعم كامل من أمريكا وبعض الدول الغربية لكن شعب غزة المظلوم لا يزال منتصرا في الميدان بمقاومته."

وقال رئيسي إن "العمل الإرهابي الذي قام به الكیان الصهيوني في شن العدوان علی القنصلیة الإیرانیة في دمشق مؤشر على يأس الکیان بسبب عدم تحقيق أغراضه في مهاجمة غزة."

وتابع رئيسي "من هذا المنطلق قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتصميم وتنفيذ عملية ضد نفس المراكز التي تصرفت ضدنا تماشيا مع ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة."