المانحون يجمعون أكثر من 2 مليار يورو للمساعدات السودانية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الذكرى السنوية الأولى لما وصفه عمال الإغاثة بأنه صراع مهمل لكنه مدمر إن المانحين تعهدوا بتقديم أكثر من ملياري يورو (2.13 مليار دولار) للسودان الذي مزقته الحرب في مؤتمر عقد في باريس اليوم الاثنين في الذكرى السنوية الأولى لما يصفه عمال الإغاثة بأنه صراع مهمل لكنه مدمر.

الصراع في السودان

وقد تعطلت الجهود المبذولة لمساعدة ملايين الأشخاص الذين دفعتهم الحرب إلى حافة المجاعة، بسبب استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والقيود التي تفرضها الأطراف المتحاربة، والمطالب على المانحين من الأزمات العالمية الأخرى، بما في ذلك في غزة وأوكرانيا.

يهدد الصراع في السودان بالتوسع، مع احتدام القتال في الفاشر وحولها، وهي مركز مساعدات محاصر وآخر مدينة في منطقة دارفور الغربية لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وقد لجأ مئات الآلاف من النازحين إلى المنطقة.

"العالم مشغول بدول أخرى" ، قال بشير عوض ، أحد سكان أم درمان ، وهي جزء من العاصمة الأوسع وساحة معركة رئيسية ، لرويترز الأسبوع الماضي. كان علينا أن نساعد أنفسنا، وأن نتشارك الطعام مع بعضنا البعض، وأن نعتمد على الله".

وفي باريس، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 350 مليون يورو، في حين التزمت فرنسا وألمانيا، الراعيتان، بتقديم 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على التوالي. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 147 مليون دولار وبريطانيا بتقديم 110 ملايين دولار.

وفي حديثه في نهاية المؤتمر، الذي ضم جهات مدنية سودانية، شدد ماكرون على الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية المتداخلة وغير الناجحة حتى الآن لحل النزاع ووقف الدعم الأجنبي للأطراف المتحاربة.

وقال "للأسف المبلغ الذي حشدناه اليوم ربما لا يزال أقل مما حشدته عدة قوى منذ بداية الحرب لمساعدة هذا الطرف أو ذاك على قتل بعضهم البعض."

في الوقت الذي تتنافس، فيه القوى الإقليمية على النفوذ في السودان، يقول خبراء الأمم المتحدة إن المزاعم بأن الإمارات العربية المتحدة ساعدت في تسليح قوات الدعم السريع ذات مصداقية، في حين تقول مصادر إن الجيش تلقى أسلحة من إيران. ورفض الجانبان هذه التقارير.

عرقلة جهود الإغاثة

وأدت الحرب، التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أثناء تنافسهما على السلطة قبل الانتقال المخطط له، إلى شل البنية التحتية، وتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، وقطع الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية عن الكثيرين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "يمكننا أن نتدبر أمرنا معا لتجنب كارثة مجاعة رهيبة ، ولكن فقط إذا نشطنا معا الآن" ، مضيفة أنه في أسوأ السيناريوهات ، قد يموت مليون شخص من الجوع هذا العام.

وتسعى الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار هذا العام للمساعدات داخل السودان، حيث يحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة، وهو نداء تم تمويله بنسبة 6٪ فقط قبل اجتماع باريس. وتسعى للحصول على 1.4 مليار دولار أخرى للمساعدة في الدول المجاورة التي استضافت مئات الآلاف من اللاجئين.

وتواجه جهود الإغاثة الدولية عقبات تحول دون الوصول إلى الأرض.

وقال الجيش إنه لن يسمح بدخول المساعدات إلى مساحات واسعة من البلاد يسيطر عليها خصومه من قوات الدعم السريع. واتهمت وكالات الإغاثة قوات الدعم السريع بنهب المساعدات. ونفى الجانبان تعطيل الإغاثة.

"آمل أن تترجم الأموال التي تم جمعها اليوم إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين" ، قال عبد الله الربيعة ، رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية.

واحتجت وزارة الخارجية السودانية المتحالفة مع الجيش السوداني يوم الجمعة على عدم دعوتها لحضور المؤتمر. وقالت في بيان "يجب أن نذكر المنظمين بأن نظام الوصاية الدولي قد ألغي منذ عقود".

جرائم الحرب

قتلت الفصائل العسكرية، وهي شركاء غير مستقرين في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019 والإطاحة بالحكومة في عام 2021، آلاف المدنيين، على الرغم من أن تقديرات عدد القتلى غير مؤكدة إلى حد كبير.

واتهم كل جانب بارتكاب جرائم حرب - قال ماكرون إنها لن تمر دون عقاب - وألقي باللوم على قوات الدعم السريع وحلفائها في التطهير العرقي في غرب دارفور. ونفى الفصيلان إلى حد كبير الاتهامات الموجهة إليهما.

في الفاشر يوم السبت، أفاد نشطاء محليون أن 40,000 شخص فروا من منازلهم بعد أن داهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قرى على المشارف الغربية للمدينة وأشعلت فيها النيران، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

في اليوم التالي، أسفر القتال في المدينة، بما في ذلك الغارات الجوية التي شنها الجيش، عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 60 آخرين، على حد قولهم.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين من أن أي هجوم على الفاشر قد يؤدي إلى "صراع طائفي شامل" في دارفور.