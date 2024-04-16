استشهاد 7 من شرطة غزة بقصف الاحتلال سيارتهم، ومجزرة بسوق مخيم المغازي

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة من قطاع غزة، لا سيما مخيمات المنطقة الوسطى، في حين قصفت المقاومة الفلسطينية مدينة سديروت ومستوطنات غلاف غزة بدفعة من الصواريخ.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد 7 من ضباط وأفراد الشرطة وعدد من المارة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة للشرطة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ونقلت قناة الجزيرة عن وزارة الداخلية في قطاع غزة قولها، إن "استهداف الاحتلال المتكرر لعناصر الشرطة بمحافظات غزة يهدف "لإشاعة الفوضى بين المواطنين".

وأضافت، أن الاحتلال يواصل انتهاك "كل القوانين والأعراف الدولية التي تجرم استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهاز حماية مدنية"، وطالبت الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الهجمات.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد في وقت سابق باستشهاد 8 فلسطينيين وجرح 9 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة في حي التفاح.

كما استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال سوق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في الوقت نفسه، كثف جيش الاحتلال غاراته على مخيم النصيرات وسط القطاع، تزامنا مع عمليته البرية المتواصلة شمالي المخيم، مما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة العشرات.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال دمرت عددا من الأبراج السكنية والمنازل شمال مخيم النصيرات، كما يتواصل القصف المدفعي على المنطقة أيضا.

عملية النصيرات

ويواصل جيش الاحتلال عمليته البرية شمال مخيم النصيرات لليوم السادس على التوالي.

وقد أعلن أن طيرانه الحربي دمر -خلال 24 ساعة- منصة إطلاق صواريخ وعشرات البنى التحتية والأنفاق والمباني العسكرية، وقال إنه قتل "عددا من المخربين" في قصف بالدبابات وسط القطاع، في إشارة إلى مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

في المقابل، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية، استهدفت مدينة سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

وجرت العملية بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين– وفق ما قاله أحد مقاتلي السرايا في المقطع.

وأظهرت المشاهد عددا من مقاتلي الفصيلين وهم يجهزون الصواريخ في قاذفات مدفونة بالأرض، ثم يطلقونها تجاه المستوطنات في فترة ليلية.

وفي جنوب قطاع غزة، قالت مصادر طبية إن 4 فلسطينيين -بينهم طفل- استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي تل السلطان، غربي مدينة رفح.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا أراضي زراعية في حي الزهور، ومنطقة خربة العدس، شمالي المدينة.

حصار بيت حانون

أما في شمال قطاع غزة، فتواصل قوات الاحتلال محاصرة مدارس عدة في بلدة بيت حانون، تُستخدم مراكز إيواء لمئات النازحين.

وتوغلت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في البلدة باتجاه مراكز الإيواء، وحاصرتها، واعتقلت الشبان فيها، كما أجبرت النساء والأطفال في مراكز الإيواء على المغادرة.

ومنذ أكثر من 6 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وبينهم ضحايا قضوا جراء الجوع، بسبب عرقلة الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات