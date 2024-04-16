محادثات مشتركة بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني

في أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات الأمريكية لتحسين الاتصالات مع الجيش الصيني والحد من الحوادث غير الآمنة والعدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع الوطني الصيني.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوستن مع الأدميرال دونغ جون والمرة الأولى التي يتحدث فيها بشكل مطول مع أي من نظرائه الصينيين منذ نوفمبر 2022.

وقال مسؤول دفاعي كبير إن مكالمة أوستن تمنح الولايات المتحدة الفرصة لمنع المنافسة المستمرة مع الصين من التحول إلى صراع.

الاتصال العسكري

وتأتي المكالمة، التي استمرت أكثر من ساعة بقليل، في الوقت الذي كان من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر لإجراء محادثات.

وقال الميجور جنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن أوستن «أكد على أهمية الاستمرار في فتح خطوط الاتصال العسكري بين الجيشين» بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. وشدد على أهمية احترام حرية الملاحة في البحار وخاصة في بحر الصين الجنوبي.

تخفيف التوترات

وتعمل واشنطن وبكين على توسيع الاتصالات وتخفيف التوترات المتصاعدة.

وتوقفت الاتصالات العسكرية بين البلدين في أغسطس 2022، عندما علقت بكين جميع هذه الاتصالات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تدعي الصين أنها تابعة لها.

بدأ ذوبان الجليد في العلاقات بين القوتين العالميتين في نوفمبر الماضي عندما التقى الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وبعد حوالي شهر، تحدث الجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مع نظيره الصيني في مكالمة فيديو – في أول اتصال عسكري رفيع المستوى بين الجيشين منذ زيارة بيلوسي.

حوادث مقلقة

وكانت مكالمة أوستن مع دونغ متوقعة على نطاق واسع، ولكن تم تعيين الأدميرال في منصب الدفاع فقط في ديسمبر. ورفض وزير الدفاع السابق وي فنغ خه طلبا من البنتاغون للتحدث مع أوستن العام الماضي بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني كان يطفو في جميع أنحاء البلاد. وكان أوستن قد التقى سابقًا مع وي في عام 2022 على هامش مؤتمر دفاعي في كمبوديا.

ويشعر مسؤولو الدفاع بالقلق إزاء الحوادث غير الآمنة وغير المهنية التي تتعلق بالجيشين الأمريكي والصيني في المحيط الهادئ.

وأثارت زيارة بيلوسي تصاعدا في المناورات العسكرية للصين. فقد أرسلت بكين سفنا حربية وطائرات عبر الخط الأوسط في مضيق تايوان، زاعمة أن الحدود الفعلية غير موجودة، وأطلقت صواريخ على تايوان ذاتها، وتحدت الأعراف الراسخة بإطلاق الصواريخ على المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.