قوات الاحتلال تقتحم طولكرم فجر اليوم.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - يوم يلو الأخر وتستمر قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، حيث اقتحم الاحتلال فجر اليوم الاربعاء الموافق 17 أبريل، مدينة طولكرم، بعدد من الآليات من جهة معبر الطيبة التجاري جنوب غرب المدينة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد انتشرت آليات الاحتلال في أحياء طولكرم وتحديدا الحي الشرقي، وفي شارع الحدادين ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة.

غزة..استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال

وقبل الفجر، نقلت الوكالة أنباء عن استشهاد 9 مواطنين، بينهم 4 أطفال، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

كما استشهد 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشن غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بفقدان 9 مواطنين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية أمس فإنه في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 33843 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت عدد الإصابات إلى 76575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.