شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب غرب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية باجا كاليفورنيا سور في أقصى غرب المكسيك.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 90 كلم من مدينة لوريتو الواقعة في الولاية، وعلى عمق 10 كلم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.