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استمرار جهود إخماد الحريق الذي نشب في مبنى البورصة بالدنمارك

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د ب أ - كوبنهاجن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود إخماد الحريق الذي نشب في مبنى البورصة بالدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل جهود إخماد الحريق في مبنى البورصة التاريخي في كوبنهاجن، أحد أقدم وأعرق المباني في الدنمارك، بعد اندلاع حريق أمس الثلاثاء.
وقالت إدارة الإطفاء عبر منصة " إكس" اليوم الأربعاء" هذا الصباح مازلنا نواصل إخماد الحريق في الجزء المحترق، الذي مازالت حوائطه الخارجية فقط قائمة".
العلم الدنماركي يرفرف فوق وزارة المالية بينما يتصاعد الدخان أثناء حريق في البورصة القديمة - رويترز

وقد تمت السيطرة على الحريق منذ مساء أمس الثلاثاء. وتعمل إدارة الإطفاء على التأكد من عدم امتداد الحريق إلى أجزاء أخرى من المبنى.
وتتوقع الإدارة استمرار جهود إخماد الحريق لمدة يوم آخر على الأقل. ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق.
وقد انهار البرج الذى كان يعلو المبنى وكان يمثل رمزا للمدينة، بعد فترة قصيرة من اندلاع الحريق. وبحلول الوقت الذي سيطر فيه قطاع الطوارئ على الحريق، كان قد تدمر نحو نصف المبنى والهياكل المهمة الحاملة.
يتصاعد الدخان أثناء حريق في البورصة القديمة - د ب أ
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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