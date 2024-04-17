لويس لحود: لتطوير القطاع الزراعي

أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود خلال لقائه رئيسة قسم تنسيق الحدائق في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية فكتوريا دواليبي الفائزة في انتخابات نقابة المهندسين لرئاسة الفرع السابع- فرع المهندسين الزراعيين والمهن الأخرى، "أهمّية دور المهندس الزراعي في تنمية وتطوير القطاع الزراعي".
وقد جرى مناقشة سبل التنسيق و تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والفرع السابع في نقابة المهندسين وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية والجامعات الأخرى على مختلف الأصعدة في القطاع الزراعي.
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