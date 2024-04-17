مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في حادثي سير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادثي سير منفصلين، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بحري بالقرب من كمين مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، نتج عنه مصرع مسن وإصابة نجله، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع ثروت فيليب إسحاق، 65 عامًا، وإصابة نجله "كيرلس"، 34 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسد.

كما تلقت مديرية الأمن إخطارًا، بانقلاب تروسيكل أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى، نتج عنه إصابة ملك جرجس حلمي، 37 عامًا، وسناء محروس جاد السيد، 25 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة.