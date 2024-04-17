زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب غرب اليابان

ضرب زلزال تبلغ قوته بحسب المعطيات الأولية 6,3 درجات جنوب غرب اليابان، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون أن يَصدر أي تحذير بإمكان حدوث تسونامي ولا إبلاغ عن أضرار.

ويقع مركز الزلزال في قناة تفصل بين جزيرتَي كيوشو وشيكوكو على بعد نحو 18 كيلومترًا غرب أواجيما على عمق 25 كيلومترًا تقريبًا، بحسب المصدر نفسه.