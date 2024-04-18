بن غفير يدعو لحل كابينيت الحرب: فشله في إدارة الحرب على غزة ومواجهة حزب الله

دعا وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير إلى حل كابينيت الحرب الذي تشكل في إطار حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في ظل فشله في إدارة الحرب على قطاع غزة والمواجهات الحدودية المتصاعدة مع حزب الله.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن بن غفير علّق فيه على "صور الآلاف وهم يستحمون في شاطئ البحر في قطاع غزة"، وعلى ما اعتبر أنه تصعيد من قبل حزب الله "الذي يرى أن كابينيت الهزيمة لا يرد الهجوم الإيران على الأراضي الإسرائيلية".

واعتبر بن غفير إن حزب الله يرصد عجز كابينيت الحرب عن "الرد على هجوم مئات الصواريخ من إيران على الأراضي الإسرائيلية، فرفع رأسه وقام بخطوة عدوانية ضد إسرائيل. الأمر الذي كلفنا اليوم إصابات في صفوف المقاتلين".

وأضاف "حان الوقت لتفكيك كابينيت مفهوم الهزيمة وإيقاف سياسة الاحتوار والتناسب وأن نظهر لأعدائنا أن صاحب البيت قد جن جنونه. طالما استمرت السياسة الحالية لكابينيت الهزيمة، فإن النصر المطلق سيصبح بعيد المنال أكثر فأكثر".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" قد كشفت، مساء الثلاثاء، أن بن غفير جعل من "تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى" هدفا رسميا لوزارته لعام 2024، واتخاذ تدابير تكنولوجية للشرطة الاسرائيلية في الحرم القدسي.