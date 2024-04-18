شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 272 كيلومترًا غرب هوما، وعلى عمق 389.9 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

