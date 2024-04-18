شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات وقتلى ومصابين.. أرقام جديدة لخسائر الفيضانات في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات باكستان

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الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان عن تسجيل حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات، مشيرة إلى ارتفاعها إلى 63 قتيلاً.وسقط معظم الضحايا جراء انهيار المباني بسبب السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وأصيب عشرات الأشخاص الآخرين أيضاً في شمال غرب باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين تضرر 1370 منزلا.وتواصل فرق الإغاثة جهودها لمساعدة المتضررين من الفيضانات في أقاليم البنجاب، وبلوشستان وخيبر بختونخواه.وتشهد باكستان موجة غير اعتيادية للأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.