ترامب والرئيس البولندي يبحثان الحرب بأوكرانيا في اجتماعهما بنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

بحث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس البولندي أندريه دودا، الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعهما الذي استمر لمدة ساعتين ونصف في برج "ترامب تاور" مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن الرئيس البولندي وصف اللقاء بالـ "ودي"، وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه جرى في "أجواء لطيفة".

وقال ترامب إن دودا "قام بعمل رائع"، مضيفا أن الرجلين "أمضيا سويا أربعة أعوام رائعة"، وأنهما "قد يتعين عليهما القيام بذلك مجددا"، وذلك بينما يسعى لإعادة انتخابه للفوز بفترة ولاية ثانية كمرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري.

وكان الرئيس البولندي قال الأربعاء خلال زيارة إلى نيويورك، إنه سيجري "زيارة خاصة" لترامب، موضحا لممثلي الصحافة البولندية: "لقد دعاني السيد دونالد ترامب إلى شقته الخاصة ، لذا فهي زيارة خاصة بحتة".

يشار إلى أن ترامب ، الذي يحاكم حاليا بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية سرية لممثلة إباحية، لديه يوم عطلة من المحكمة يوم الأربعاء.

ولم يخف الرئيس البولندي، الذي ينحدر من صفوف حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، إعجابه بترامب.

يشار إلى أن دودا موجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة. وقبل مغادرته وارسو، قال بالفعل إنه يريد مقابلة ترامب إذا سنحت الفرصة.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء إن الجميع في بولندا يدركون أن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر لن يكون مفضلا بالنسبة لأمن بولندا وأوروبا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووفقا لتوسك، فإن كل خطاب يلقيه ترامب تقريبا يظهر موقفه المناهض لأوكرانيا والمؤيد لروسيا.

وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو حليف عسكري وثيق لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا واستقبلت نحو مليون لاجئ من هناك، كما أنها مركز للمساعدات العسكرية الغربية لكييف.