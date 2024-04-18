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يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 25 نیسان 2024.
وفي هذا السياق، حصلت "النشرة" على نص إقتراحَي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الأعمال الجلسة، وهما إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية و الإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 2025/5/31، المقدم من النائب جهاد الصمد بصفته رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وإقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، أمين شري، طوني فرنجية وحسن مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة" حصلت على نص إقتراحَي التمديد للبلديات وتحديد قانون المتطوعين بالدفاع المدني المدرجين بجلسة الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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