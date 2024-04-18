مصادر أمريكية: الرد الإسرائيلي على إيران قد يكون محدودا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قدرت مصادر أميركية، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، أن يكون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، محدودًا، وقد يشمل هجومًا ضد تواجد قوات إيرانية خارج حدود البلاد نفسها.

ونقلت قناة سي إن إن عن أربعة مصادر من الإدارة الأميركية، قولها، إن إسرائيل قد تستهدف أيضًا بعد حلفاء وشركاء إيران في المنطقة، بهدف إلحاق الأضرار بهم.

وتوقعت ذات المصادر، أن يكون الرد بشكل عام محدود النطاق، وأن يشمل فقط أهداف عسكرية إيرانية وخاصة قوات الحرس الثوري.

وأجرى الليلة الماضية، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اتصالًا هاتفيًا هو الرابع خلال الأيام الأخيرة مع وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت.

وبحسب بيان للبنتاغون، فإن أوستن ناقش مع غالانت آثار الهجمات غير المسبوقة التي شنتها إيران في 13 نيسان/أبريل، والتي أحبطتها الولايات المتحدة وإسرائيل وشركاؤهما في عملية دفاعية مشتركة.

وأكد الوزير الأميركي، الدعم القوي للولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل، مؤكدًا على الهدف الاستراتيجي المتمثل في الاستقرار الإقليمي.

المصدر : وكالات