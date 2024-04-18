بعد تغيبه.. العثور على جثة طفل غارقا في ترعة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الخميس، على جثة طفل متغيب غارقا داخل ترعة في قرية الدهسة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة صغير غريق داخل ترعة في قرية الدهسة مركز فرشوط.

وتبين العثور على جثة "محمود.ط.أ"، 4 أعوام، غريق داخل ترعة في قرية الدهسة مركز فرشوط بعد تغيبه، تم انتشال الجثة من قبل الأجهزة الأمنية والأهالي لنقلها إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.