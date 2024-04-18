كيف انقلب زعيم جنوب أفريقيا السابق زوما على حلفائه وأصبح خصمًا مفاجئًا في الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - تواجه جنوب أفريقيا، انتخابات وطنية غير عادية هذا العام، وهي سابع انتخابات منذ الانتقال من حكم الأقلية البيضاء إلى الديمقراطية قبل 30 عاما.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

وتحذر استطلاعات الرأي والمحللون من أنه للمرة الأولى، قد يحصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي تولى السلطة بشكل مريح منذ أن أصبح نيلسون مانديلا أول رئيس أسود للبلاد في عام 1994 على أقل من 50٪ من الأصوات.

أحد الأسباب الرئيسية هو جاكوب زوما، الرئيس السابق وزعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي استقال في وصمة عار في عام 2018 وسط دوامة من مزاعم الفساد، لكنه ظهر في الأشهر الأخيرة مع حزب سياسي جديد.

وتعتزم أن تكون لاعبا رئيسيا في الانتخابات حيث يسعى الرئيس السابق للانتقام من حلفائه القدامى السابقين.

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن عودة زوما البالغ من العمر 82 عاما إلى الحلبة السياسية وكيف يمكن أن يلعب دورا انتخابيا مهما.

من هو جاكوب زوما؟

لطالما كان زوما أحد أكثر السياسيين شهرة في جنوب إفريقيا. كان أحد كبار القادة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي خلال النضال التحرري ضد الفصل العنصري.

وهو رئيس سابق لمخابرات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وقد هدد مرارا وتكرارا بالكشف عن بعض أسرار الحزب.

ورغم أن زوما لم يكن أحد الخيارات المفضلة لمانديلا لخلافته، فإن مانديلا كان يثق في أن زوما سيلعب دورا مؤثرا في إنهاء العنف السياسي المميت الذي اجتاح إقليم كوازولو ناتال قبل انتخابات عام 1994 التاريخية.

وظلت المقاطعة قاعدة صوتية لدعم زوما منذ ذلك الحين، ويشكل أعضاء جماعة زوما العرقية التي ينتمي إليها زوما أغلبيتها. أصبح زوما نائبا لزعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في عام 1997 وعين نائبا لرئيس جنوب إفريقيا في عام 1999.

كيف أصبح رئيسا؟

وتضمن طريق زوما إلى السلطة تحديات قانونية. وفي عام 2006، وجد أنه غير مذنب باغتصاب ابنة رفيق له في منزل زوما في جوهانسبرغ. وقبل ذلك بعام، أقيل من منصبه كنائب لرئيس جنوب أفريقيا بعد إدانة مستشاره المالي بالفساد لالتماس رشاوى لزوما خلال صفقة أسلحة سيئة السمعة.

وبزعم مطاردة الساحرات السياسية، أطلق زوما حملة سياسية شرسة شهدت انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في عام 2007.

وأثارت حملته استياء واسع النطاق من الرئيس آنذاك ثابو مبيكي، الذي غالبا ما كان يوصف بأنه استبدادي ومنعزل. وأسقطت تهم الفساد الموجهة إلى زوما في وقت لاحق، وسط جدل، وانتخب رئيسا لجنوب أفريقيا في عام 2009.

كيف فقد السلطة؟

كانت رئاسة زوما تتعرض للانتقاد في كثير من الأحيان. اتهم أصدقاؤه المقربون وحلفاؤه ، عائلة جوبتا ، بالتأثير على التعيينات في المناصب الوزارية الرئيسية مقابل صفقات تجارية مربحة.

أدت مزاعم الفساد في الحكومة والشركات المملوكة للدولة في النهاية إلى إجبار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي زوما على الاستقالة في عام 2018.

كشفت لجنة تحقيق قضائية عن أدلة واسعة النطاق، وأدين زوما في عام 2021 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا لرفضه الإدلاء بشهادته.

ولا يزال زوما يشعر بالظلم من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وخليفته الرئيس سيريل رامافوسا لكن قلة من مواطني جنوب أفريقيا توقعوا أن تمضي فترة التوقف إلى هذا الحد.

كيف عاد إلى الظهور؟

وصدم زوما البلاد في ديسمبر بإدانته حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وشن حملة ضد حزب كان في قلب حياته السياسية.

تم تسمية حزبه السياسي الجديد ، UMkhonto WeSizwe ، على اسم الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الذي تم حله في نهاية النضال ضد حكم الأقلية البيضاء.

وأطلق حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قضية قانونية تسعى إلى منع الحزب الجديد من استخدام اسم وشعار مماثلين لاسم وشعار الجناح العسكري.

ويستمر زوما صاحب الشخصية الكاريزمية في التجول في جميع أنحاء البلاد، وإلقاء خطب حية، وستمثل صورة وجهه الحزب على بطاقات الاقتراع.

ما هي فرص زوما الانتخابية؟

وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يواجه بالفعل ضغوطا من أحزاب المعارضة الأخرى. لكن حزب زوما الجديد يهدد بالحصول على الدعم من داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المنقسم في كثير من الأحيان.

وقد سمحت له الهيئة الانتخابية في جنوب أفريقيا بالترشح لمقعد في البرلمان، على الرغم من إدانته السابقة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجديد قد يبرز كواحد من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد ويمكن أن يلعب دورا مهما في إضعاف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتعين عليه تشكيل تحالفات لإدارة البلاد.

وفي كلمة ألقاها أمام أنصاره في تجمع حاشد مؤخرا، أعلن زوما "أحتاج إلى العودة حتى أتمكن من إصلاح الأمور".

المصدر: أفريكان