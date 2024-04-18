رئيس زامبيا يناشد المساعدة في أعقاب الجفاف

ياسر رشاد - القاهرة - تأثر ما يقرب من نصف سكان زامبيا، الجفاف المستمر مع حاجة البلاد إلى حوالي 940 مليون دولار (760 مليون جنيه إسترليني) في المعونه.

رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما

خلال خطاب وطني ، وقال رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما إن الأموال مطلوبة "بشكل فعال". تنفيذ المساعدات الإنسانية والإنعاش الفورية المنقذة للحياة والمحافظة عليها الاحتياجات".

وقال: "9.8 مليون من شعبنا تضرروا تأثرت بالجفاف، ومن بين هؤلاء، هناك 6.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة المساعدات الإنسانية".

كما أعلنت زامبيا وزيمبابوي وملاوي دول كوارث بسبب الجفاف الذي يجتاح معظم الجنوب الأفريقي.

أضاف هيشيليما، أن آثار الجفاف كانت في معظمها. لوحظ في قطاع الزراعة مليون هكتار من الذرة المزروعة قد تأثرت سلبا وجبة الذرة هي الغذاء الرئيسي في زامبيا.

بقلب مثقل ، نيابة عن حكومتنا و شعب زامبيا، نناشد المجتمع الدولي وشركائنا داخل البلد والقطاع الخاص والكنيسة والمجتمع المدني المنظمات ، لدعم خطتنا ماليا وماديا ، في التخفيف من الآثار المدمرة للجفاف.

إلى جانب انعدام الأمن الغذائي الحالي ، زامبيا لديها نفذت فترات تقنين الكهرباء لمدة ثماني ساعات للحفاظ على الطاقة معظم الطاقة في البلاد من مصادر الطاقة المائية.

أعلن رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كارثة وطنية لمعالجة الجفاف الذي طال أمده والذي يؤثر على البلاد.

وفي كلمته أمام الأمة بعد ظهر يوم الخميس ، قال هيشيليما إن 84 منطقة من إجمالي 116 قد تأثرت.

زامبيا تعاني من شح الأمطار ، مع مخاوف تزايد أن البلاد قد تعاني من الجوع وتكافح من أجل توفير الكهرباء حيث أن معظم طاقتها تأتي من مصادر المياه.

منسوب المياه في سد كاريبا، الذي زامبيا والمناطق المجاورة استخدام زيمبابوي للطاقة الكهرومائية، انخفض إلى حوالي 11.5٪ من التخزين القابل للاستخدام اعتبارا من ديسمبر الماضي.

وقال الرئيس إن الجفاف سيؤثر على توليد أكثر من 450 ميجاوات من الطاقة.

هو إن ما يقرب من نصف الأراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل قد تأثرت تعويذة الجفاف.

وقال هيشيليما إن حكومته ستعمل على ضمان تم جلب المزيد من الذرة وغيرها من المواد الغذائية إلى البلاد لتعويض عجز.

وقال إنه سيستخدم دفاع زامبيا. القوات "في هذه المعركة لإنقاذ حياتنا وإنقاذ العائلات وخلق أطول مصطلح حل للجفاف".

"سنعمل معا لجمع المزارعين معا للزراعة المزيد من المحاصيل، كما سنعزز برامج الدعم الاجتماعي للمزارعين التي تأثرت بالجفاف».

ندعو جميع شركائنا المحليين والدوليين إلى استفد من أي طعام زائد في متناول اليد لتوفير الراحة.

بعض الشركاء لديهم بالفعل مددوا التزامهم بتقديم دعمهم ، مثل البريطانيين والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وغيرها".

ودعا المزارعين إلى استخدام طرق الري لمواجهة مع تعويذة الجفاف. وقد تأثر ما يقدر بنحو مليون مزارع من جفاف.

وقال هيشيليما إن حكومته ستعمل مع مختلف أصحاب المصلحة والسياسيين المعارضين والكنيسة لمعالجة الوضع.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بمقاطع الفيديو و صور الحقول مع المحاصيل المحتضرة.