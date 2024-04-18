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حزب الله يستهدف مستوطنة يرؤون والنيران تشتعل فيها

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ياسر رشاد - القاهرة - اندلع حريق في مبنى داخل  مستوطنة يرؤون التى استهدافها حزب الله بالأسلحة قبل قليل .

وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " إنها استهدفت مستوطنة يرؤون في قرية صلحا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة .

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (6:20) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024 مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدو في مستعمرة يرؤون ‏(قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‌‎ ‎بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً ‏مباشرة.‏

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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