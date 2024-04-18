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عاجل.. زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات شمال تركيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز إقليم توكات بشمال تركيا اليوم الخميس.

 

وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة إكس أن فرقا من "أفاد" ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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