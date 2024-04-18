عاجل.. زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات شمال تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز إقليم توكات بشمال تركيا اليوم الخميس.
وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة إكس أن فرقا من "أفاد" ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال.
ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز إقليم توكات بشمال تركيا اليوم الخميس.
وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة إكس أن فرقا من "أفاد" ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال.
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