مصرع شاب بوابل من الرصاص في تجدد خصومة ثأرية غربي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بوابل أعيرة نارية إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية أسمنت مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمقتل شاب بطلقات نارية في قرية أسمنت مركز نقادة.

بالفحص مصرع عبدالرحمن.ح.ع، في الثلاثينات من العمر بوابل أعيرة نارية على يد 4 أشخاص لقتله اثنين من عائلتهم سابقًا داخل قرية أسمنت التابعة لدائرة المركز.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.