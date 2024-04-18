الارشيف / اخبار العالم

مصرع شاب بوابل من الرصاص في تجدد خصومة ثأرية غربي قنا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بوابل أعيرة نارية إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية أسمنت مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمقتل شاب بطلقات نارية في قرية أسمنت مركز نقادة.

بالفحص مصرع عبدالرحمن.ح.ع، في الثلاثينات من العمر بوابل أعيرة نارية على يد 4 أشخاص لقتله اثنين من عائلتهم سابقًا داخل قرية أسمنت التابعة لدائرة المركز.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا