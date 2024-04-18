جوتيريش: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، إن الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية ويجب أن تنتهي دائرة الانتقام الدموي فيه.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزاري بخصوص الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وطالب جوتيريش بإجراء تحقيق في مقتل 250 من عمال الإغاثة الإنسانية في غزة بينهم 180 من موظفي الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة الأناضول.