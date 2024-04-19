الصفدي لنظيره الإيراني: "لن يسمح بتحويل الأردن ساحة حرب

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس إن الوزير أيمن الصفدي أبلغ نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن عمّان تريد علاقات طيّبة مع طهران بشرط إزالة أسباب التوتر ووقف التدخل في شؤونها.

وطالب الصفدي نظيره الإيراني بوقف الإساءات لمواقف الأردن ورموزه في الإعلام الرسمي الإيراني، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة عبر منصة (إكس) أن الوزيرين بحثا التطورات الإقليمية "وجهود وقف الحرب على قطاع غزة، وخطر التصعيد على الإقليم"

وقالت إن الصفدي أبلغ نظيره الإيراني بأنّ الأردن "لن يسمح لإيران أو لإسرائيل بأن تحيل الأردن ساحة حرب، وسيتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه".

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الطالب الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني أوضح "ضرورة وأبعاد العمل العسكري الإيراني في إطار الدفاع المشروع والتحذيري والعقابي" ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق مضيفا "العمل العسكري الإيراني كان دقيقا ومدروسا للغاية في استهداف القواعد العسكرية والاستخباراتية التي انطلق الهجوم على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق".

وشدد عبد اللهيان على قرار إيران بشأن "المساعدة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة"، وأضاف "أن هذا الرد العسكري على الهجوم الإسرائيلي لم يكن سوى عملية محدودة وبسيطة"، وفي حالة قيام إسرائيل بأي "عمل مغامر" آخر، "سيكون الرد الإيراني هذه المرة حاسما وفوريا وفي أقصى حد" على حد قوله.

وحسب وكالة الطالب فقد أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن ارتياحه لهذا اللقاء وشكر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران لوقف الحرب على غزة، وإن قضية فلسطين تمثل أولوية قصوى بالنسبة للأردن وأضاف "سنواصل جهودنا لإنهاء الحرب على غزة".

ووصف الوضع في فلسطين بالصعب والمعقد، موضحا الجهود السياسية الحالية، وقال إن الأردن سيواصل جهوده لوقف الحرب على غزة بكل الوسائل الممكنة، وأوضح وجهات نظر بلاده بشأن الحل السياسي للأزمة الفلسطينية، كما أكد على معارضة الأردن الحازمة لأي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة.

وكانت السلطات الأردنية أكدت سابقا، أنها اعترضت "أجساماً طائرة" اخترقت أجواء الأردن أثناء الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي شنته إيران على إسرائيل.

كما أن الكثير من الصور والفيديوهات انتشرت لسقوط المقذوفات على الأراضي الأردنية دون أن تلحق ضرراً بأحد أو حتى بالممتلكات العامة.

يشار إلى أن إيران قد شنت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع هذا الشهر