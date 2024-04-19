انهيار منزل من طابقين بمدينة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، كردونًا أمنيًا عقب انهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن في منطقة سيدي عمر التابعة لدائرة بندر قنا، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور تحسبًا لوجود أي إصابات بشرية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ قسم شرطة قنا بانهيار منزل طابقين من الطوب اللبن فجأة في منطقة سيدي عمر التابعة لدائرة البندر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين انهيار منزل آيل للسقوط من طابقين مبني بالطوب اللبن دون وقوع أي إصابات بشرية حتى الآن، وتقرر فرض كردون أمني حفاظًا على سلامة المواطنين المارين في منطقة سيدي عمر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.