هزة أرضية بقوة 4,5 درجات وقعت قبالة سواحل إزمير التركية

ذكرت إدارة الكوارث والطّوارئ التّركيّة "آفاد"، أنّ هزة أرضية بقوّة 4,5 درجات وقعت في بحر إيجة، قبالة سواحل منطقة سفري حصار في ولاية إزمير غربي تركيا، موضحةً أنّ الهزّة وقعت على عمق 6,97 كيلومترًا، وحُدّد مركزها على بُعد 27,65 كلم من منطقة سفري حصار، من دون إيراد معلومات عن حدوث أضرار.
وكانت قد أعلنت السّلطات التّركيّة أمس، أنّ على الأقل 3 هزّات أرضيّة متفاوتة القوّة، بلغت شدّة الأقوى بينها 5,6 درجات، ضربت وسط تركيا، من دون أن تسفر عن سقوط قتلى.
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