شركة طيران الشرق الأوسط عدّلت مواعيد الرحلات إلى دبي

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان انه بسبب التخفيض المؤقت لعدد الرحلات المفروض من والى مطار دبي الدولي على جميع شركات الطيران خلال عملية التعافي من نتائج العاصفة الجوية، سيتم تسيير رحلاتها من والى دبي وفق التالي:

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