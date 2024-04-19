كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 42 شهيدًا و63 مصابًا خلال 24 ساعة".
وعليه، أعلنت أنّ "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 34.012 شهيدًا و76.833 مصابًا منذ 7 تشرين الأول"، في وقت يعيش القطاع كارثة إنسانية مع استمرار الحرب الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34012 قتيلًا و76833 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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