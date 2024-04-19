ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34012 قتيلًا و76833 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 42 شهيدًا و63 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت أنّ "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 34.012 شهيدًا و76.833 مصابًا منذ 7 تشرين الأول"، في وقت يعيش القطاع كارثة إنسانية مع استمرار الحرب الإسرائيلية.