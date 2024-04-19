شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات وأضرار عقب هجمات روسية في منطقة دنيبرو الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

دمار وقتلى

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا نفذت قصفا جويا شديدا على منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.وأعلن حاكم المنطقة سيرهي ليساك عبر تطبيق تليجرام، أن شخصين على الأقل، لقيا حتفهما، كما أصيب 15 في العاصمة الإقليمية دنيبرو.وطال القصف مبنى سكنيا من خمسة طوابق، ووفقا لوزير الداخلية إيهور كليمينكو، قتل ستة أشخاص أيضا في بلدة سينلنيكوف، بينهم طفلان، بعدما جرى قصف العديد من المنازل العائلية.وأضاف المسؤولون أن الدمار لحق بمصنع بافلوهراد، ومنشأة للبنية التحتية في كريفي ريه.ومن ناحية أخرى، أقر سلاح الجو الروسي أنه خسر إحدى الطائرات القاذفة للصواريخ طراز "توبوليف تو22- إم" أسرع من الصوت اليوم الجمعة، ولكنه قال إن التحطم كان لأسباب فنية، بينما أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت الطائرة.