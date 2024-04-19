الأمم المتحدة تحذر أن غرب أفريقيا أصبحت ممرا لتهريب المخدرات

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت مضبوطات المخدرات في منطقة الساحل في غرب إفريقيا وفقا للأرقام الصادرة، يوم الجمعة، في تقرير جديد للأمم المتحدة ، مما يشير إلى أن المنطقة التي تمزقها الصراعات أصبحت طريقا مؤثرا لتهريب المخدرات.

زيادة حادة في مضبوطات الكوكايين

في عام 2022 ، تم ضبط 1,466 كيلوغراما (3,232 رطلا) من الكوكايين في مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر مقارنة بمتوسط 13 كيلوغراما (28.7 رطلا) بين عامي 2013 و 2020 ، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ضبط كميات قياسية في السنغال

وقال التقرير إن الكوكايين هو أكثر المخدرات ضبطا في منطقة الساحل بعد راتنج القنب. ويأتي هذا التحليل في الوقت الذي أعلنت فيه السنغال، التي تقع على الحدود مع منطقة الساحل، يوم الأحد عن ضبط كمية قياسية من الكوكايين بلغت 1,137 كيلوغراما وهي أكبر كمية تم اعتراضها على الإطلاق على الأرض وتقدر قيمتها ب 146 مليون دولار بالقرب من منجم حرفي في شرق البلاد.

أصبحت مثل هذه الحوادث أكثر شيوعا في المنطقة: في حادثة واحدة من العام الماضي في ديسمبر ، صادرت البحرية السنغالية ما مجموعه 3 أطنان من الكوكايين في البحر.

الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل

إن موقع منطقة الساحل، التي تقع جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط العربي، يجعلها نقطة عبور طبيعية للكمية المتزايدة من الكوكايين المنتج في أمريكا الجنوبية والمتجه إلى أوروبا وللاتجار آثار ضارة على السلام والصحة على الصعيدين المحلي والعالمي، قال أمادو فيليب دي أندريس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في غرب ووسط أفريقيا.

وقال فيليب دي أندريس: "إن تورط مختلف الجماعات المسلحة في الاتجار بالمخدرات لا يزال يقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال التقرير إن تجارة المخدرات توفر الموارد المالية للجماعات المسلحة في منطقة الساحل، حيث ازدهرت الشبكات الإسلامية المتطرفة في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة موجة الانقلابات الأخيرة.

الاتجاهات الناشئة

وتنتشر شبكات الاتجار المتزايدة في المنطقة إلى الأسواق المحلية وتؤدي إلى ارتفاع استهلاك المخدرات، كما قالت لوسيا بيرد، مديرة مرصد غرب أفريقيا للاقتصادات غير المشروعة في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقال بيرد: "لقد تلقينا تقارير عن ارتفاع استهلاك الكوكايين في أغاديز بالنيجر مدفوعا بالدفع العيني يتقاضى المهربون الصغار رواتبهم من المخدرات ويفرغونها في الأسواق المحلية لأنهم لا يملكون اتصالات في وجهات استهلاك أكثر ربحا."

اعترضت دورية في جنوب غرب النيجر شحنة من القنب والترامادول ، وهو مسكن للألم أفيوني ، بقيمة 50,000 ألف دولار ، وفقا لإعلان تلفزيوني وطني.

وقال بيرد إن هناك اتجاها مهما آخر في المنطقة يتمثل في التبادل المباشر للحشيش المغربي مقابل الكوكايين من أمريكا الجنوبية عبر غرب إفريقيا.

وأوضحت أن هذا الترتيب الذي تم تطويره منذ عام 2020 يتجاوز الحاجة إلى المدفوعات النقدية ويستغل الاختلافات في أسعار المخدرات عبر القارات، مضيفة أن هذا يزيد من عدد المخدرات المهربة برا والتي تمر من موانئ غرب إفريقيا عبر بعض المناطق الأكثر تضررا من النزاع في منطقة الساحل.

العوامل التمكينية للاتجار بالمخدرات

وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن الفساد وغسل الأموال من العوامل الرئيسية التي تمكن من الاتجار بالمخدرات، وأن عمليات الضبط والاعتقالات الأخيرة كشفت أن النخبة السياسية وقادة المجتمع وقادة الجماعات المسلحة يسهلون تجارة المخدرات في منطقة الساحل.

وقال ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا: "يجب على دول منطقة الساحل إلى جانب المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة وشاملة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات".