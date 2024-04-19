اصطدام قطار غانا المستورد حديثا من بولندا بشاحنة في مرحلة تجريبية

ياسر رشاد - القاهرة - اصطدم قطار حصلت عليه غانا مؤخرا من بولندا بشاحنة خلال اختبار تشغيل في المنطقة الشرقية ، حسبما ذكرت السلطات.

قطار غانا

وقالت وزارة السكك الحديدية إن الصاروخ اصطدم بالمركبة المهجورة التي كانت على قضبان خط سكة حديد تيما،مباكادان أمس الخميس ، مما تسبب في أضرار طفيفة لمنطقة مقصورة القطار.

نجا سائق القطار ومفتشو السكك الحديدية والركاب دون أن يصابوا بأذى.

وتقول الشرطة إنها ألقت القبض على سائق الشاحنة المهجورة.

ولم يكن هناك أحد في الشاحنة عندما أصيبت ولم يتم تحديد الموقع الذي تركت فيه كمعبر مصرح به ، حسبما ذكرت وزارة تطوير السكك الحديدية.

وأضافت "على الرغم من التطبيق الفوري لنظام الكبح في حالات الطوارئ، لم يتمكن القطار من التوقف تماما قبل أن يصطدم بالمركبة".

وزير السكك الحديدية جون بيتر أميو

ووصف وزير السكك الحديدية جون بيتر أميو الحادث على فيسبوك بأنه "مؤسف وغير مسؤول وغير وطني!".

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السائق المشتبه به ترك الشاحنة دون مراقبة على خط السكك الحديدية، مما أدى إلى تصادم مع القطار، حسبما ذكرت دائرة شرطة غانا في بيان مقتضب.

وقالت السلطات إن التحقيق في الحادث سيستمر، وأكدت التشغيل الآمن لنظام السكك الحديدية.

اشترت غانا قطارين يعملان بالديزل من بولندا لتعزيز نظام النقل بالسكك الحديدية.

وصل أول قطار ديزل متعدد الوحدات (DMU) إلى البلاد قبل أسبوعين وتم تخصيصه للعمل على خط Tema-Mpakadan الجديد الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر (60 ميلا).

وسيتم شحن السفينة الثانية في مايو، ومن المتوقع أن تصل في أغسطس، حسبما قال رئيس وكالة السكك الحديدية ياو أوسوو لوسائل الإعلام المحلية.

كان أول قطار مع 12 عربة ركاب حديثة يجري اختبارا على الخط ، وهو طريق جديد يهدف إلى تحسين وسائل النقل العام التي تفتح الممر الشرقي لغانا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الخط جزء من مشروع مخطط له بطول 1000 كيلومتر من المتوقع أن يربط غانا وبوركينا فاسو عبر ميناء تيما.

القبض على سائق شاحنة بتهمة التسبب في حادث قطار على خط سكة حديد تيما-مباكادان

ألقت دائرة شرطة غانا القبض على سائق شاحنة هيونداي برقم تسجيل GS 9018 - 20 بزعم التسبب في حادث يتعلق بقطار ديزل متعدد الوحدات (DMU) على خط سكة حديد تيما-مباكادان اليوم الخميس 18 أبريل 2024.

وقد أثبتت التحقيقات الأولية للشرطة أن السائق المشتبه به ترك السيارة المذكورة دون مراقبة على خط السكك الحديدية ، مما أدى إلى تصادم مع القطار، ولا يزال تحقيق الشرطة في الحادث مستمرا.