جنوب السودان| مقتل رئيس في ثأر عمره 20 عاما بمقاطعة نيرول

ياسر رشاد - القاهرة - قتل زعيم قرية دندور فى جنوب السودان، وهي قرية تقع على مشارف بلدة لانغكين في مقاطعة نيرول بولاية جونقلي، في هجوم انتقامي بسبب حادث وقع قبل عشرين عاما.

جنوب السودان

قتل الزعيم ريت دوث بيل بالرصاص أثناء توجهه إلى منزله في ديندور بوما ليلة الأربعاء، تم التعرف على المشتبه به في القتل على أنه بانغ لوني البالغ من العمر 15 عاما.

وفي حديثه إلى راديو تامازوج ، قال مفوض مقاطعة نيرول جيمس بول ماكوي إن المشتبه به في جريمة القتل كان ينتقم لوالده الذي قتل في عام 2004 على يد أحد أقارب الزعيم المتوفى ريت.

أضاف "التحقيق جار الآن وتم التعرف بالفعل على المشتبه به في القتل على أنه صبي يدعى بانج لوني ويتم ملاحقته ليتم القبض عليه :"الصبي الذي قتل هذا القائد من ثول بايام ينحدر من توت بايام قتل الصبي قائد الشرطة انتقاما لوالده الذي قتل قبل عشرين عاما على يد أحد أقارب المتوفى".

ودعا مفوض المقاطعة إلى الهدوء وضبط النفس.

تابع : "لقد صدم الجميع لأن الحادث وقع قبل عشرين عاما وتم تسويته ، مع دفع تعويضات الدم، أحث على وقف عمليات القتل الانتقامية، ليس فقط في نيرول، ولكن في جنوب السودان ككل، وهذا يشير إلى الحاجة إلى نظام قضائي قوي".

من جانبه ، قال بيل جيك لوال ، مدير الإعلام في المقاطعة ، إن مطاردة المشتبه به جارية وأنه تم حث الأسرة المتضررة على التزام الهدوء بينما يأخذ القانون مجراه.

تسبب والدا فتاة من مجتمع توبوسا في جنوب السودان، ضجة في مدرسة سانت بخيتة الابتدائية للبنات، وهي مدرسة تديرها كاثوليكية ناروس ، في مقاطعة كابويتا الشرقية بولاية شرق الاستوائية عندما اقتحموا المدرسة لإخراج ابنتهما حتى يتمكنوا من إجبارها على الزواج المبكر.

اقتحام مدرسة في جنوب السودان

وقالت المصادر إن والدي الفتاة وأقاربها الذين بلغ عددهم أكثر من 10 أشخاص دخلوا عنوة مبنى المدرسة بحثا عن ابنتهم بعد أن أبدى رجل اهتمامه بالزواج من التلميذة البالغة من العمر 11 عاما.

وسردت الأخت جين ماسكو، مديرة المدرسة، لراديو تمازج إن المجموعة الغاضبة دخلت في مشادات مع المعلمين ولجأت إلى العنف بينما طالبت بالإفراج عن ابنتها لتزويجها مقابل ثروة العروس.

في الأسبوع الماضي ، جاء العديد من الآباء لاستعادة ابنتهم ، لكنهم لم يتمكنوا من اصطحابها إلى المنزل ، فاجأنا الوضع حيث عاد نفس الأفراد أثناء انعقاد الفصول الدراسية ودخلوا كل فصل دراسي بحثا عن الفتاة، لحسن الحظ، لم يعثروا على الفتاة»، كانوا مصرين على أخذها وحاولوا حتى إخراجها بالقوة من المكتب، لكننا رفضنا. تمكنت من إدخال الفتاة إلى غرفة الموظفين حيث كان المعلمون، وشرع المقتحمون في مواجهة المعلمين وألقوا الحجارة ولوحوا بالعصي".

وأضافت الأخت ماسكو: "اتهموا المدرسة بإيواء آلاف الأبقار وأصروا على تزويج الفتاة، على الرغم من صغر سنها وأفعالهم عطلت بيئة التعلم، حيث يجب أن يكون عمر الفتاة 11 عاما فقط وفي الصف الثالث".

وأعربت هيلين لوتشوم، مرشدة البنات في مدرسة سانت بخيتة للبنات، عن صدمتها من الحادث، مؤكدة على الخطر الذي يشكله على حياة الطالبات والصدمة التي يسببها، مما يؤدي إلى تفويت الدروس.

وانتقدت أفراد الأمن في المنطقة لفشلهم في حماية حقوق الفتيات وقبولهم رشاوى بزعم، كانت أحداث مقلقة للغاية ، حيث عطلت بيئة التعلم وتسببت في صدمة ، خاصة لطلابنا الأصغر سنا، الوضع مزري ووالد الفتاة التي يريدون أخذها وتزويجها هو رئيس القرية وهو متورط وهذا يفاقم المشكلة، إن سلامة أطفالنا معرضة للخطر وعدم اتخاذ أي إجراء من قبل مسؤولي الأمن أمر مثير للقلق. يبدو أن الرشوة تؤثر على أفعالهم ، مما يسهل حدوث مثل هذه الحوادث دون عواقب ".

وفي الوقت نفسه ، أكد أوتينغ جيد ، المدير التنفيذي لمقاطعة كابويتا الشرقية ، الحادث وقال إنه تم نشر ضباط الشرطة في المدرسة لتهدئة الوضع.