العميد سمير راغب: اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، بأن اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا وأن مرحلة العد التنازلي قد بدأت.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أشار راغب إلى أن القصف الذي استهدف مناطق في إيران جاء من عملاء متواجدين داخلها. وأوضح أنه إذا كانت تلك الصواريخ قد أطلقت من خارج إيران، فإنها كانت سترصد وتتم متابعتها.

وأكد أن الضربة الإسرائيلية على مناطق في إيران تأتي كتسويق وتبرير مسبق للاقتحام المرتقب لمدينة رفح الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، موضحًا أن إسرائيل تسوق عالميًا بأن رفح تضم كتائب موالية لإيران وقد تكون مركزًا لاستهداف المنشآت النووية الإسرائيلية.

وأشار راغب إلى أن إسرائيل أنشأت معبرًا جديدًا في ذكيم، وبالتالي لن يكون هناك معبر كرم أبو سالم أو معبر بري في رفح. وأكد أن هناك خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين بشكل آمن ونقلهم إلى خان يونس، وذلك بعد توفير 40 ألف خيمة تم استيرادها من الصين حاليًا لاستقبال النازحين من رفح في عدة معسكرات.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في تقديم المساعدات داخل القطاع من خلال الجسر البحري الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستحدد الإطار الزمني لهذه العملية.

وأضاف رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن أي شخص يبقى في رفح لن يتلقى تعويضًا ماديًا، وسيُعتبر هدفًا عسكريًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية، مشددًا على أنه قد بدأ العد التنازلي لخطة الاجتياح ولا يوجد حصانة لأي شخص يتجه إلى جنوب رفح.