رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل: 5 انفجارات بقاعدة كالسو ناجمة عن قصف طيران مسير لمواقع تابعة لهيئة الحشد

اعلن رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل وقوع 5 انفجارات بقاعدة كالسو ناجمة عن قصف طيران مسير لمواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدا ان " قصف مواقع الحشد كان عشوائيا واستهدف أكثر من موقع". ورأى أن "الانطباع الأولي بأن الضربات ببابل نتيجة لسقوط صواريخ وليست مسيرات". ونقلت شبكة CNN عن مصدر أمني عراقي تأكيده أن "الانفجارات الضخمة وقعت في مستودع ذخيرة في قاعدة تابعة للحشد الشعبي في بابل".

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