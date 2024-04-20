السلطات الاميركية وافقت على سحب قواتها من النيجر

وافقت الولايات المتحدة على سحب قوّاتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر حيث يشاركون في القتال ضدّ الجهاديّين، حسبما أكد عدد من المسؤولين الأميركيّين.

وقد وافق نائب وزير الخارجيّة الأميركي كورت كامبل على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في تمّوز الماضي، وفق ما قال مسؤولون أميركيّون لوكالة فرانس برس.

وينص الاتفاق على إرسال وفد أميركي إلى النيجر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على تفاصيل الانسحاب.

وعلقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 تموز.

وفي آذار، انسحبت النيجر من اتفاقية تعاون عسكري موقعة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن "فرضتها أحاديا".