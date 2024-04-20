المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في إيلات ردا على استهداف مقر للحشد الشعبي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان انها استهدفت بالطيران المسير هدفا حيويا في إيلات جنوب إسرائيل، مؤكدة ان "الهجوم جاء ردا على انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية واستهدافه لمقرات الحشد الشعبي".

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